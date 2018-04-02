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В силу вступил закон о блокировках за отказ удалять порочащие сведения
Блокировкой ресурсов займется Роскомнадзор на основании постановлений приставов
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В силу вступил закон о блокировках за отказ удалять порочащие сведения Блокировкой ресурсов займется Роскомнадзор на основании постановлений приставов
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Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Немедленная блокировка Telegram, митинг против «царя» и фальсификат в школах The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
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Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения
Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту
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Госдума приняла законопроект о блокировках сайтов за отказ удалять порочащие сведения Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту
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В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации
Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
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