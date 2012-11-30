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Новости

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

Первая встреча состоится 28 мая

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Новости

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти Первая встреча состоится 28 мая

Новости

Сколько россиян ненавидят эмодзи

Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко

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Новости

Сколько россиян ненавидят эмодзи Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко

Бизнес

Стоимость свидания в Москве

По сравнению с 2016 годом встречаться в столице стало на 12 долларов дороже

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Бизнес

Стоимость свидания в Москве По сравнению с 2016 годом встречаться в столице стало на 12 долларов дороже

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Weekend
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушкаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
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Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Weekend

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.