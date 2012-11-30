Новости
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти
Первая встреча состоится 28 мая
Новости
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти Первая встреча состоится 28 мая
Новости
Сколько россиян ненавидят эмодзи
Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко
Новости
Сколько россиян ненавидят эмодзи Наиболее популярны в мире такие смайлики, как губы и фиолетовое сердечко
Бизнес
Стоимость свидания в Москве
По сравнению с 2016 годом встречаться в столице стало на 12 долларов дороже
Бизнес
Стоимость свидания в Москве По сравнению с 2016 годом встречаться в столице стало на 12 долларов дороже
Weekend
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушкаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
Weekend