«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии
Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
«Роскомсвобода»: Россия лидирует среди стран СНГ по количеству запретов во время эпидемии Власти жестко ограничивают цифровые права граждан
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Самые важные права человека, по версии россиян Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии «Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress
Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
Главные тренды среди российских пользователей AliExpress Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире Ожидать позитивных перемен пока не стоит
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза А поддержку студорганизаций сократят
Самые важные права и свободы для россиян Говорить о них жители страны начали чаще
Страны с самым свободным интернетом
Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры
Страны с самым свободным интернетом Интернет в России в очередной раз признан несвободным. Виноваты русские хакеры
Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля
Следственный комитет обвиняют в организации политического террора
Прекратить уголовное дело против участников митинга 27 июля Следственный комитет обвиняют в организации политического террора
Страны с самой свободной прессой Россия занимает 149-е место
Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет
На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета
Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета
На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)
Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется
На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено) Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется
Россию снова назвали несвободной страной
Она заняла 133-е место из 161-го в рейтинге свободы стран
Россию снова назвали несвободной страной Она заняла 133-е место из 161-го в рейтинге свободы стран
«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным
За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы
«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы
«Похороны» академических свобод МФТИ
Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе
«Похороны» академических свобод МФТИ Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе
Интернет в России признали полностью несвободным
Freedom House составила мировой рейтинг свободы интернета