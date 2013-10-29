16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Фото дня: Шторм «Святой Иуда» в Петербурге Испуганные котики, поваленные деревья, наводнение на Неве и река Смоленка, вышедшая из берегов, — шторм «Святой Иуда» в фотографиях петербуржцев.

Фото дня: Шторм «Святой Иуда» в Петербурге
Испуганные котики, поваленные деревья, наводнение на Неве и река Смоленка, вышедшая из берегов, — шторм «Святой Иуда» в фотографиях петербуржцев.