17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус

Мероприятие состоится 27 декабря

Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус
Мероприятие состоится 27 декабря

Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки

Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября

Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки
Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября

Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы

Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы

Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы
Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы

Фестиваль Synthposium представил обновленную программу

Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards

Фестиваль Synthposium представил обновленную программу
Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards

На Artplay откроется новый культурный центр «Плутон»

Открытие запланировано на 14 октября

На Artplay откроется новый культурный центр «Плутон»
Открытие запланировано на 14 октября

Фестиваль Synthposium объявил лайнап

Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа

Фестиваль Synthposium объявил лайнап
Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа

В Москве пройдет фестиваль новой культуры Synthposium

Событие организовано в четырехдневном формате с дневной и ночной программами

В Москве пройдет фестиваль новой культуры Synthposium
Событие организовано в четырехдневном формате с дневной и ночной программами