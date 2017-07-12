Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус
Мероприятие состоится 27 декабря
Хедлайнером предновогодней вечеринки Synthposium вновь станет Ульрих Шнаус Мероприятие состоится 27 декабря
Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки
Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября
Synthposium проведет в «Плутоне» серию концертов электронной музыки Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 18 октября
Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы
Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы
Фестиваль Synthposium огласил участников образовательной программы Они проведут лекции, мастер-классы и воркшопы
Фестиваль Synthposium представил обновленную программу
Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards
Фестиваль Synthposium представил обновленную программу Гостей ждут ночные перформансы, вечеринки, дискуссии и вручение премии Synthposium Awards
На Artplay откроется новый культурный центр «Плутон» Открытие запланировано на 14 октября
Фестиваль Synthposium объявил лайнап
Ночная часть программы фестиваля пройдет в нескольких клубах 25 и 26 августа