Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана
Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны
Президент «Мираторга» — об истерике балаболов из-за предложения запретить ввоз пармезана Виктор Линник призвал общественность больше думать о продовольственной безопасности страны
В Ленобласти хотят открыть несколько заводов по производству сыров
Общий объем инвестиций в проекты превысит 2 миллиарда рублей
В Ленобласти хотят открыть несколько заводов по производству сыров Общий объем инвестиций в проекты превысит 2 миллиарда рублей
В петербургском центре Artplay проведут ярмарку сыров Событие состоится 28 и 29 июля
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу
Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
Не называть сыр «Российским», если он не соответствует ГОСТу Инициатива касается всех продуктов, названия которых не соответствуют требованиям стандарта
Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом
Чаще подделки встречаются в продуктах на развес
Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом Чаще подделки встречаются в продуктах на развес
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре» Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане» Обнаруженную продукцию уничтожили
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
Как под Люберцами делают моцареллу, буррату и рикотту
The Village побывал на недавно открывшейся сыроварне, где один итальянец и семеро русских делают антисанкционный продукт
«Санкции есть, но мы работаем»: Как Chill & Cheese возит сыры из-за границы Посылки из Германии и машина уничтоженного сыра на польско-белорусской таможне — Наталья Новикова рассказала о своём бизнесе на запрещёнке
Таможенник — о запрещёнке и хитростях контрабандистов Сотрудник Балтийской таможни рассказал The Village о повседневной работе порта и о том, почему он не носит домой санкционный сыр
Hochland займётся выпуском сыра фета в России
Для этого компания модернизирует завод под Белгородом
Hochland займётся выпуском сыра фета в России Для этого компания модернизирует завод под Белгородом
Иран будет поставлять сыр в Россию
Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция
Иран будет поставлять сыр в Россию Помимо него импортом молочной продукции на территорию страны может заняться и Турция
Почти 80 % сыра в России оказалось подделкой В поддельном сыре обнаружили растительные жиры
Скажите «сыр»: Как санкции помогают новым сыроварам Дизайнер делает бри на кухне, IT-предприниматель продал квартиру ради пармезана, аптекарь выводит новые сорта качотты.
The Village узнал, как идёт сырный бизнес
Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясоВ петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс
Как в Пулкове сжигали санкционные сыр и мясо В петербургском Пулкове сегодня вечером сожгли первую партию санкционной еды. The Village запечатлел процесс
В Алтайском крае начали выпускать маскарпоне
Завод плавленых сыров «Плавыч» начал выпускать итальянский сливочный сыр маскарпоне
В Алтайском крае начали выпускать маскарпоне Завод плавленых сыров «Плавыч» начал выпускать итальянский сливочный сыр маскарпоне
Valio собираются расширить производство сыров в России
Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго
Valio собираются расширить производство сыров в России Концерн пытается сохранить свои позиции на местном рынке после введения продуктового эмбарго
«Сырная лавка» на Жуковского Магазин с десятками наименований сыра (и иностранного тоже!), большим выбором вина и собственным кафе с достойной кухней
На Жуковского открылась «Сырная лавка»
На улице Жуковского открылась вторая в Петербурге «Сырная лавка» — теперь с вином, посадочными местами и блюдами на основе сыра