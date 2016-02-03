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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Личный опыт
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Личный опыт

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Рекомендовано
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в МосквеГерои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
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Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Рекомендовано

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

5 рецептов сырников на любой вкус
Рецепты шефов
5 рецептов сырников на любой вкусС изюмом, из рикотты и во фритюре
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5 рецептов сырников на любой вкус
Рецепты шефов

5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Открытия недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»Главные гастрономические события этой недели
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Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Открытия недели

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Рецепты шефов
Сезон яблок: От салатов до оладьевШесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
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Сезон яблок: От салатов до оладьев
Рецепты шефов

Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»

8 быстрых ужинов
Рецепты шефов
8 быстрых ужиновЗапеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы
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8 быстрых ужинов
Рецепты шефов

8 быстрых ужинов Запеченный батат, тальятелле «алла водка» и другие рецепты на вечер для тех, кто ничего не успевает после работы

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Рецепты шефов
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраковThe Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
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Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Рецепты шефов

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

Еда

The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе»

Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village

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Еда

The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе» Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster HillsThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Открытия недели

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Кафе Table на Лесной улице
Место

Кафе Table на Лесной улицеСовсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Место

Кафе Table на Лесной улице Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

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Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей