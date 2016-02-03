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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
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5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре
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Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»Главные гастрономические события этой недели
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Сезон яблок: От салатов до оладьевШесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
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Рецепты шефов
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраковThe Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
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Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Еда
The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе»
Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village
Еда
The Village запускает гастрофестиваль «Еда в городе» Весь август посетители смогут попробовать сеты, придуманные специально для фестиваля ресторанами вместе с редакцией The Village
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster HillsThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей
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