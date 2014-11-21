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Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

Кто чаще всего оставляет чаевые в такси

Треть пассажиров не делают это никогда

Кто чаще всего оставляет чаевые в такси
Треть пассажиров не делают это никогда

Власти Москвы ограничат время работы таксистов

Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году

Власти Москвы ограничат время работы таксистов
Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году

Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста

Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода

Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста
Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода

Каршеринг для таксистов от YouDrive

Водителям предложат снять машину на время смены

Каршеринг для таксистов от YouDrive
Водителям предложат снять машину на время смены

Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами

Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права

Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами
Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права

Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси

Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов

Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси
Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов

Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии

Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа

Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии
Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа

Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге

Президент рассказал о нежелании покидать родной город

Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге
Президент рассказал о нежелании покидать родной город

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем

Для этого используется комплекс речевых технологий

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем
Для этого используется комплекс речевых технологий

В «Яндекс.Такси» появился детский тариф

Сейчас услуга доступна только в Москве и Подмосковье

В «Яндекс.Такси» появился детский тариф
Сейчас услуга доступна только в Москве и Подмосковье

Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами

С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве

Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами
С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует

У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)

К офису компании прибыла полиция

У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)
К офису компании прибыла полиция

Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса

Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров

Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса
Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров

Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»

Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства

Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»
Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства

Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей

ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»

Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей
ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»

Российские такси вновь выступили против Uber

На этот раз они действуют под руководством организатора забастовок во Франции

Российские такси вновь выступили против Uber
На этот раз они действуют под руководством организатора забастовок во Франции

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут

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