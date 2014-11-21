Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
Кто чаще всего оставляет чаевые в такси Треть пассажиров не делают это никогда
Власти Москвы ограничат время работы таксистов
Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году
Власти Москвы ограничат время работы таксистов Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году
Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста
Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода
Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода
Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами
Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права
Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права
Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси
Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов
Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов
Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии
Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа
Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа
Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге
Президент рассказал о нежелании покидать родной город
Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге Президент рассказал о нежелании покидать родной город
«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем
Для этого используется комплекс речевых технологий
«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем Для этого используется комплекс речевых технологий
В «Яндекс.Такси» появился детский тариф Сейчас услуга доступна только в Москве и Подмосковье
Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами
С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве
Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)
К офису компании прибыла полиция
У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено) К офису компании прибыла полиция
Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса
Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров
Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров
Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»
Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства
Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси» Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства
Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей
ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»
Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»
Российские такси вновь выступили против Uber
На этот раз они действуют под руководством организатора забастовок во Франции