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Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
ПРОМО
Тест: Насколько вы разбираетесь в балете? И знаете ли, кто танцевал даже со сломанной ногой?
Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
ПРОМО

Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
И знаете ли, кто танцевал даже со сломанной ногой?

Я танцую квир-лезгинку
Я танцую квир-лезгинку Художница Марина Мараева танцует необычный вариант лезгинки в центре Петербурга — и рассказывает, почему Кавказ воплощает идею вольности
Я танцую квир-лезгинку

Я танцую квир-лезгинку
Художница Марина Мараева танцует необычный вариант лезгинки в центре Петербурга — и рассказывает, почему Кавказ воплощает идею вольности

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль современной хореографии Context

В программе — выступления танцоров, финал конкурса молодых хореографов, творческие встречи, воркшопы, мастер-классы и кинопоказы

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль современной хореографии Context
В программе — выступления танцоров, финал конкурса молодых хореографов, творческие встречи, воркшопы, мастер-классы и кинопоказы

«Спортивная секция» запускает проект «Танцы в музее»

Практические занятия ведут преподаватели школы современного танца «ЦЕХ» и театра «Балет Москва»

«Спортивная секция» запускает проект «Танцы в музее»
Практические занятия ведут преподаватели школы современного танца «ЦЕХ» и театра «Балет Москва»

Main bazar в культурном центре iYoga В культурном центре i-Yoga вы сможете не только посетить занятия по йоге и танцам.

Main bazar в культурном центре iYoga
В культурном центре i-Yoga вы сможете не только посетить занятия по йоге и танцам.