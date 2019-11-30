На ВДНХ все лето будут идти бесплатные мастер-классы по танцам Участие в занятиях бесплатное
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor
Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы
В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»
Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности
В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight» Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем» Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге
Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)
Танцы в сугробах и джазовые анархисты
Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено) Танцы в сугробах и джазовые анархисты
«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»
Концерт состоится в это воскресенье
«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике» Концерт состоится в это воскресенье
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников Гостей ждет дневная и ночная программы
На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda Прийти могут все желающие
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале
Акцент там будет на кофе и шоколаде
Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале Акцент там будет на кофе и шоколаде
The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов
The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе» Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов
Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок Приложение создали журналисты
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской 22 барные концепции под одной крышей
Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской
Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения