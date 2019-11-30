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Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

Танцовщицы и танцоры — о своих костюмах, сексизме и кабаре в Египте

На ВДНХ все лето будут идти бесплатные мастер-классы по танцам

Участие в занятиях бесплатное

На ВДНХ все лето будут идти бесплатные мастер-классы по танцам
Участие в занятиях бесплатное

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor

Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс

Мексиканец Rebolledo погрузит в транс гостей Mutabor
Аккомпанировать ему будет Саша Функе и Юрий Нильс

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor

В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Команда m_division отметит юбилей вечеринкой в Mutabor
В лайн-апе больше 30 резидентов из главных клубов мира

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями

А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

Сразу на трех площадках Москвы пройдет фестиваль Genesis с танцами и лекциями
А еще кинопоказы, виниловый маркет и мастер-классы

В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»

Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности

В МАММ покажут танцевальный эксперимент «Перформанс жизни. Quarter Past Eight»
Актеры в импровизации исследуют человека и его границы, идею уникальности и общности

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»

Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

Beat Films проведет танцевальные перформансы и дискуссии о хореографии к прокату фильма «Каннингем»
Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)

Танцы в сугробах и джазовые анархисты

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)
Танцы в сугробах и джазовые анархисты

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»

Концерт состоится в это воскресенье

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»
Концерт состоится в это воскресенье

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda

Прийти могут все желающие

На новогодней вечеринке Даниловского рынка выступит Cream Soda
Прийти могут все желающие

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Акцент там будет на кофе и шоколаде

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале
Акцент там будет на кофе и шоколаде

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок
Приложение создали журналисты

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской
22 барные концепции под одной крышей

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской
Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах

Современная хореография, классический балет и хип-хоп

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах
Современная хореография, классический балет и хип-хоп

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