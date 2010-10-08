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Ситуация
Любой напиток в «Кофеине» за 50 рублей
Во всех «Кофеинах» 11 октября любой напиток можно получить за 50 рублей. Для этого нужно сказать «Я хочу лучший кофе в городе»
Ситуация
Любой напиток в «Кофеине» за 50 рублей
Во всех «Кофеинах» 11 октября любой напиток можно получить за 50 рублей. Для этого нужно сказать «Я хочу лучший кофе в городе»
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