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Новости

ТАСС и информагенство «Синьхуа» представили виртуальную телеведущую Лизу

Проект запущен в честь 70-летия дипломатических отношений Китая и России

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Новости

ТАСС и информагенство «Синьхуа» представили виртуальную телеведущую Лизу Проект запущен в честь 70-летия дипломатических отношений Китая и России

Новости

ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание политического канала для детей

Бюджетные средства перенаправят из подраздела «Высшее образование»

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Новости

ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание политического канала для детей Бюджетные средства перенаправят из подраздела «Высшее образование»

Город

Евгения Чудновец запустит правозащитный сайт

На нем можно будет получить юридическую помощь

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Евгения Чудновец запустит правозащитный сайт
Город

Евгения Чудновец запустит правозащитный сайт На нем можно будет получить юридическую помощь

Ситуация

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир

Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов

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Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир
Ситуация

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов

Ситуация

ТАСС и «Россия сегодня» признаны значимыми для безопасности государства

Соответствующий список опубликован на портале правовой информации

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Ситуация

ТАСС и «Россия сегодня» признаны значимыми для безопасности государства Соответствующий список опубликован на портале правовой информации

Ситуация

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

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Ситуация

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 % Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

Новости

«Новая газета» подала в суд на ТАСС

Поводом для разбирательств послужили заявления об источниках финансирования издания

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Новости

«Новая газета» подала в суд на ТАСС Поводом для разбирательств послужили заявления об источниках финансирования издания

Ситуация

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году

Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»

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Ситуация

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»

Ситуация

Журнал «РБК» отделяется от общей редакции после назначения руководства из ТАСС

Об этом заявил главный редактор журнала Валерий Игуменов

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Ситуация

Журнал «РБК» отделяется от общей редакции после назначения руководства из ТАСС Об этом заявил главный редактор журнала Валерий Игуменов

Город

ТАСС запустило гид по программе «Моя улица»

На сайте проекта посетители смогут найти информацию о графике ремонтных работ, а также посмотреть, какими стали улицы Москвы после реконструкции

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Город

ТАСС запустило гид по программе «Моя улица» На сайте проекта посетители смогут найти информацию о графике ремонтных работ, а также посмотреть, какими стали улицы Москвы после реконструкции

Город

На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС

Стоимость ремонта составит 300 миллионов рублей

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Город

На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС Стоимость ремонта составит 300 миллионов рублей

Новости

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли

Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления

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Новости

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления

Ситуация

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями

В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»

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Ситуация

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»

Ситуация

В ТАСС идут обыски (обновлено)

Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства

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Ситуация

В ТАСС идут обыски (обновлено) Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства