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Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов
Сейчас законопроект проходит согласование
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Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов Сейчас законопроект проходит согласование
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Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка
Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах
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Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах
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«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам
Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам
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