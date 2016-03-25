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Новости

Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов

Сейчас законопроект проходит согласование

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Новости

Отменить врачебную тайну и тайну переписки для проведения экспериментов Сейчас законопроект проходит согласование

Новости

Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка

Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах

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Новости

Операторы предупредили о нарушении тайны связи новым проектом Центробанка Инициатива регулятора может привести к внесудебному ограничению россиян в правах

Новости

«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам

Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам

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Новости

«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам