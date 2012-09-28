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Weekend
Новое место: Театр мюзикла «Россия»
На месте кинотеатра на Пушкинской площади открылся театр бродвейского мюзикла с современной сценой, барными точками в зале и рекордным количеством зрительских мест.
3
Weekend
Новое место: Театр мюзикла «Россия»
На месте кинотеатра на Пушкинской площади открылся театр бродвейского мюзикла с современной сценой, барными точками в зале и рекордным количеством зрительских мест.
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