Новости
Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее
Премьера состоится 2 и 3 марта
Новости
Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее Премьера состоится 2 и 3 марта
Новости
Директор «Табакерки» покинет свой пост
Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию
Новости
Директор «Табакерки» покинет свой пост Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию
Weekend
Театр Табакова в новом здании откроют в апреле
Новое помещение театра находится в центре Москвы по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4
Weekend