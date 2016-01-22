вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее

Премьера состоится 2 и 3 марта

0
Новости

Театр Табакова поставит спектакль «Конек-Горбунок» в Историческом музее Премьера состоится 2 и 3 марта

Новости

Директор «Табакерки» покинет свой пост

Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию

0
Новости

Директор «Табакерки» покинет свой пост Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию

Weekend

Театр Табакова в новом здании откроют в апреле

Новое помещение театра находится в центре Москвы по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4

0
Weekend

Театр Табакова в новом здании откроют в апреле Новое помещение театра находится в центре Москвы по адресу: улица Гиляровского, владение 2-4