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Ситуация

Мэрия Москвы опровергла снос театральных касс в городе

Накануне сообщалось, что в Москве снесут все театральные кассы «в рамках борьбы с нестационарной торговлей»

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Ситуация

Мэрия Москвы опровергла снос театральных касс в городе Накануне сообщалось, что в Москве снесут все театральные кассы «в рамках борьбы с нестационарной торговлей»

Ситуация

В Москве демонтируют все палатки с театральными кассами

Кассы демонтируют в рамках борьбы с нестационарной торговлей, всего в городе останется семь касс

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Ситуация

В Москве демонтируют все палатки с театральными кассами Кассы демонтируют в рамках борьбы с нестационарной торговлей, всего в городе останется семь касс