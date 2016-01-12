Ситуация
Мэрия Москвы опровергла снос театральных касс в городе
Накануне сообщалось, что в Москве снесут все театральные кассы «в рамках борьбы с нестационарной торговлей»
Ситуация
Мэрия Москвы опровергла снос театральных касс в городе Накануне сообщалось, что в Москве снесут все театральные кассы «в рамках борьбы с нестационарной торговлей»
Ситуация
В Москве демонтируют все палатки с театральными кассами
Кассы демонтируют в рамках борьбы с нестационарной торговлей, всего в городе останется семь касс
Ситуация