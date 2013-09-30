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С «Яндекс.Карт» пропал Сахалин

Это случилось в ночь на 29 августа

С «Яндекс.Карт» пропал Сахалин
Это случилось в ночь на 29 августа

Посольство США предупредило о проблемах при выдаче виз

Когда именно последствия глобального технического сбоя будут устранены, не сообщается

Посольство США предупредило о проблемах при выдаче виз
Когда именно последствия глобального технического сбоя будут устранены, не сообщается

Фото дня: Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии

Утром 13 января на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошёл серьёзный сбой.

Фото дня: Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии
Утром 13 января на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошёл серьёзный сбой.

«Жулебино» и «Лермонтовский проспект» обещают открыть 9 ноября

Открытие станций вновь отложили из-за технических неполадок.

«Жулебино» и «Лермонтовский проспект» обещают открыть 9 ноября
Открытие станций вновь отложили из-за технических неполадок.

Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время

По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.

Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время
По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.

Denis Simachёv Shop & Bar временно прекратил работу

Несколько дней Denis Simachёv Shop & Bar не работает из-за проблем с электричеством.

Denis Simachёv Shop & Bar временно прекратил работу
Несколько дней Denis Simachёv Shop & Bar не работает из-за проблем с электричеством.