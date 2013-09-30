С «Яндекс.Карт» пропал Сахалин Это случилось в ночь на 29 августа
Посольство США предупредило о проблемах при выдаче виз
Когда именно последствия глобального технического сбоя будут устранены, не сообщается
Посольство США предупредило о проблемах при выдаче виз Когда именно последствия глобального технического сбоя будут устранены, не сообщается
Фото дня: Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии
Утром 13 января на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошёл серьёзный сбой.
Фото дня: Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии Утром 13 января на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошёл серьёзный сбой.
«Жулебино» и «Лермонтовский проспект» обещают открыть 9 ноября
Открытие станций вновь отложили из-за технических неполадок.
«Жулебино» и «Лермонтовский проспект» обещают открыть 9 ноября Открытие станций вновь отложили из-за технических неполадок.
Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время
По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.