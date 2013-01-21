Artplay стал первым креативным технопарком Москвы
Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку
Artplay стал первым креативным технопарком Москвы Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку
В Новой Москве откроется третий детский технопарк Открытие запланировано на 11 ноября
Научный парк МГУ привлечет шесть технопарков для отбора инноваций
В этом году ожидается не менее 100 проектов
Научный парк МГУ привлечет шесть технопарков для отбора инноваций В этом году ожидается не менее 100 проектов
В Москве появились ещё три технопарка Одним из них стал НИИ «Полюс имени Стельмаха»
Московский Курчатовский институт получил статус технопарка
Теперь в разработках на базе технопарка смогут принять участие коммерческие предприятия
Московский Курчатовский институт получил статус технопарка Теперь в разработках на базе технопарка смогут принять участие коммерческие предприятия
В Москве появятся ещё три технопарка Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года
В технопарк в Нижнем Новгороде вложат 15 млрд рублей
В нём разместятся IT-проекты, разработчики медицинских и биотехнологий, а также химики и производители техники и электроники
В технопарк в Нижнем Новгороде вложат 15 млрд рублей В нём разместятся IT-проекты, разработчики медицинских и биотехнологий, а также химики и производители техники и электроники
В Казани открылся технопарк для hardware-проектов
Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»
В Казани открылся технопарк для hardware-проектов Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»
Московские власти организуют экскурсию в технополис
Его участники смогут увидеть новые производства