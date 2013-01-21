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Новости

Artplay стал первым креативным технопарком Москвы

Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку

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Новости

Artplay стал первым креативным технопарком Москвы Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку

Новости

В Новой Москве откроется третий детский технопарк

Открытие запланировано на 11 ноября

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Новости

В Новой Москве откроется третий детский технопарк Открытие запланировано на 11 ноября

Город

Научный парк МГУ привлечет шесть технопарков для отбора инноваций

В этом году ожидается не менее 100 проектов

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Город

Научный парк МГУ привлечет шесть технопарков для отбора инноваций В этом году ожидается не менее 100 проектов

Новости

В Москве появились ещё три технопарка

Одним из них стал НИИ «Полюс имени Стельмаха»

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Новости

В Москве появились ещё три технопарка Одним из них стал НИИ «Полюс имени Стельмаха»

Город

Московский Курчатовский институт получил статус технопарка

Теперь в разработках на базе технопарка смогут принять участие коммерческие предприятия

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Город

Московский Курчатовский институт получил статус технопарка Теперь в разработках на базе технопарка смогут принять участие коммерческие предприятия

Город

В Москве появятся ещё три технопарка

Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года

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Город

В Москве появятся ещё три технопарка Новые площадки должны начать работать до конца 2016 года

Новости

В технопарк в Нижнем Новгороде вложат 15 млрд рублей

В нём разместятся IT-проекты, разработчики медицинских и биотехнологий, а также химики и производители техники и электроники

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Новости

В технопарк в Нижнем Новгороде вложат 15 млрд рублей В нём разместятся IT-проекты, разработчики медицинских и биотехнологий, а также химики и производители техники и электроники

Новости

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов

Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»

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Новости

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»

Новости

Московские власти организуют экскурсию в технополис

Его участники смогут увидеть новые производства

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Новости

Московские власти организуют экскурсию в технополис Его участники смогут увидеть новые производства

Новости

Московские власти снизили ставку налога на прибыль для резидентов технопарков

Вместо 20% они будут платить 13%

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Новости

Московские власти снизили ставку налога на прибыль для резидентов технопарков Вместо 20% они будут платить 13%