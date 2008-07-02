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Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

И качество пива пострадает

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает

Русский самогон теснит виски
Русский самогон теснит виски Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).
Русский самогон теснит виски

Русский самогон теснит виски
Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).