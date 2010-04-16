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Закрытие ресторана Лебедева оказалось маркетинговым ходом Артемий Лебедев изменил статус своего заведения в Банковском переулке с «ресторана» на «большое кафе»
Закрытие ресторана Лебедева оказалось маркетинговым ходом Артемий Лебедев изменил статус своего заведения в Банковском переулке с «ресторана» на «большое кафе»
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.