Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Открытия недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в TenThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Третье кафе «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, винный бар «13°» и уличная еда со всего мира в Ten The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
На «Маяковской» открылось кафе Ten с уличной едой разных стран мира
Здесь предлагают гастрономические тренды международной уличной еды в авторском прочтении шеф-повара
Новое место