17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Центробанк назвал лидеров теневой розничной торговли в Москве

В столичных ТЦ процветают нелегальные пункты по обмену криптовалют

Центробанк назвал лидеров теневой розничной торговли в Москве
В столичных ТЦ процветают нелегальные пункты по обмену криптовалют

Россия заняла четвертое место в мире по размеру теневой экономики

Она составляет 39 % от ВВП страны

Россия заняла четвертое место в мире по размеру теневой экономики
Она составляет 39 % от ВВП страны

В России рекордно вырос неформальный сектор экономики

Этому способствовало падение экономики и рост доходов населения

В России рекордно вырос неформальный сектор экономики
Этому способствовало падение экономики и рост доходов населения

Из чего состоит теневая экономика России
Из чего состоит теневая экономика России Кто работает неофициально и сколько россиян пользуются подобными услугами
Из чего состоит теневая экономика России

Из чего состоит теневая экономика России
Кто работает неофициально и сколько россиян пользуются подобными услугами

Сколько россиян ничего не слышали о «панамском скандале»

«Левада-центр» провёл опрос и выяснил, сколько россиян ничего не знают об офшорах друзей президента

Сколько россиян ничего не слышали о «панамском скандале»
«Левада-центр» провёл опрос и выяснил, сколько россиян ничего не знают об офшорах друзей президента