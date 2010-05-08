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Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Здание построят в стиле декоструктивизма

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды
Здание построят в стиле декоструктивизма

Помощник для теннисистов-любителей Fitstarter

Сервис поможет найти свободный корт, соперника и тренера

Помощник для теннисистов-любителей Fitstarter
Сервис поможет найти свободный корт, соперника и тренера

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон

Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон
Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания

Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.

Нескучный сад
Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.