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На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы

На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия

На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы
На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия

На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном

Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля

На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном
Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля

Новое место: ресторан и кулинария DoDo
Новое место: ресторан и кулинария DoDo На Петровке открылся ресторан с большой террасой и кулинарией – DoDo
Новое место: ресторан и кулинария DoDo

Новое место: ресторан и кулинария DoDo
На Петровке открылся ресторан с большой террасой и кулинарией – DoDo