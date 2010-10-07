На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы
На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия
На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия
На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном
Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля
На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля
Новое место: ресторан и кулинария DoDo На Петровке открылся ресторан с большой террасой и кулинарией – DoDo