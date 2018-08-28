Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Павел Дуров поддержал депутатов, которые предложили разблокировать Telegram
Он также рассказал о новых методах борьбы мессенджера с террористами
Павел Дуров поддержал депутатов, которые предложили разблокировать Telegram Он также рассказал о новых методах борьбы мессенджера с террористами
Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян А кого просто изолировать от общества
Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»
Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»
Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети» Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»
ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)
Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено) Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева
Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова
Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова
ФСБ рассказала о задержании россиян, готовивших теракты в Петербурге (обновлено)
Информацию о планируемом преступлении российским спецслужбам передали США
ФСБ рассказала о задержании россиян, готовивших теракты в Петербурге (обновлено) Информацию о планируемом преступлении российским спецслужбам передали США
От 19 лет до пожизненного: Суд вынес приговоры обвиняемым в подрыве петербургского метро
К пожизненному заключению приговорили только одного фигуранта
От 19 лет до пожизненного: Суд вынес приговоры обвиняемым в подрыве петербургского метро К пожизненному заключению приговорили только одного фигуранта
Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме
Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки
Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки
Российские СМИ устроили акцию в поддержку журналистки, которую обвиняют в оправдании терроризма
Десяток изданий одновременно опубликовали открытое письмо Светланы Прокопьевой
Российские СМИ устроили акцию в поддержку журналистки, которую обвиняют в оправдании терроризма Десяток изданий одновременно опубликовали открытое письмо Светланы Прокопьевой
Суд досрочно освободил Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в «Исламское государство»
В 2016 году ей назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы
Суд досрочно освободил Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в «Исламское государство» В 2016 году ей назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы
«Интерфакс»: В Домодедове пассажиров рейса Москва — Токио эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Службы начали проверку самолета
«Интерфакс»: В Домодедове пассажиров рейса Москва — Токио эвакуировали из-за сообщения о бомбе Службы начали проверку самолета
«Коммерсантъ»: В Москве предотвратили два теракта ИГИЛ
Террористы планировали взорвать пассажиров железной дороги и военных у штаб-квартиры ГРУ
«Коммерсантъ»: В Москве предотвратили два теракта ИГИЛ Террористы планировали взорвать пассажиров железной дороги и военных у штаб-квартиры ГРУ
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Из зданий вывели около 700 человек
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании Из зданий вывели около 700 человек
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий
Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов
Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»
РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы
Его поместили под арест до 2 декабря
Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы Его поместили под арест до 2 декабря
Муниципального депутата обвинили в оправдании терроризма за статью в поддержку Сенцова
Автора публикации также попросили проверить на наличие связей со спецслужбами Украины
Муниципального депутата обвинили в оправдании терроризма за статью в поддержку Сенцова Автора публикации также попросили проверить на наличие связей со спецслужбами Украины
Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей
Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме