Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве
Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин
Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин
Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга
Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper
Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper
Ретроспектива Захи Хадид и Эрмитаж стали самыми посещаемыми в 2015 году
На ретроспективу каждый день приходили 8,5 тысячи человек