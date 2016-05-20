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Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве

Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин

Лауреаты премии The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в искусстве
Уральская индустриальная биеннале и Владимир Потанин

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга

Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга
Со статистикой Минкультуры ознакомилась The Art Newspaper

Ретроспектива Захи Хадид и Эрмитаж стали самыми посещаемыми в 2015 году

На ретроспективу каждый день приходили 8,5 тысячи человек

Ретроспектива Захи Хадид и Эрмитаж стали самыми посещаемыми в 2015 году
На ретроспективу каждый день приходили 8,5 тысячи человек