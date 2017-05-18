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Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург)
Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург) Одно из главных мест лета: канал и лодки, Финский залив, кроншпицы Трезини и хорошие вечеринки на Васильевском острове
Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург)

Бар «Мачты» в парке «Взморье» (Петербург)
Одно из главных мест лета: канал и лодки, Финский залив, кроншпицы Трезини и хорошие вечеринки на Васильевском острове