Weekend
Билеты на «The Горку» начали продавать онлайн
Чтобы избежать очередей, билеты на «The Горку» начали продавать на официальном сайте «Сокольников».
Weekend
Билеты на «The Горку» начали продавать онлайн Чтобы избежать очередей, билеты на «The Горку» начали продавать на официальном сайте «Сокольников».
Weekend
В «Сокольниках» открывается «The Горка»
Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.
Weekend
В «Сокольниках» открывается «The Горка» Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.
Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря«Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
Weekend