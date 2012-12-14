вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Weekend

Билеты на «The Горку» начали продавать онлайн

Чтобы избежать очередей, билеты на «The Горку» начали продавать на официальном сайте «Сокольников».

1
Weekend

Билеты на «The Горку» начали продавать онлайн Чтобы избежать очередей, билеты на «The Горку» начали продавать на официальном сайте «Сокольников».

Weekend

В «Сокольниках» открывается «The Горка»

Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.

0
Weekend

В «Сокольниках» открывается «The Горка» Вечером 17 января в «Сокольниках» заработают двухсотметровая горка для катания на тюбах и бесплатный каток.

Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend
Выходные в городе: 14−16 декабря«Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.
0
Выходные в городе: 14−16 декабря
Weekend

Выходные в городе: 14−16 декабря «Счастливые дни» на «Флаконе», шведские звёзды Robyn и Swedish House Mafia, а также несколько выставок и вечеринок.