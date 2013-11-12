Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий Выставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных