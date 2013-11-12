Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий Выставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных
Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий Выставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник» Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник» Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village
25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле
Рекомендации по развитию московских районов от Максима Каца, деятели современного искусства об акции Петра Павленского, коммунизм в Венесуэле и карта москвичей — в наших «Ссылках дня».