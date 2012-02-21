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The Village запускает новый сервис «Комьюнити»
The Village запускает новый сервис «Комьюнити» Обсудить всё, что происходит в городе, рассказать о своей проблеме и поделиться идеей, задать вопрос или попросить совета теперь можно в «Комьюнити».
The Village запускает новый сервис «Комьюнити»

The Village запускает новый сервис «Комьюнити»
Обсудить всё, что происходит в городе, рассказать о своей проблеме и поделиться идеей, задать вопрос или попросить совета теперь можно в «Комьюнити».