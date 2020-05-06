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Тима из «Тима ищет свет» о песнях, которые на него повлияли
Тима из «Тима ищет свет» о песнях, которые на него повлияли В 5, 10, 15 и 20 лет
Тима из «Тима ищет свет» о песнях, которые на него повлияли

Тима из «Тима ищет свет» о песнях, которые на него повлияли
В 5, 10, 15 и 20 лет

«Тима ищет свет»: «Неплохо бы было поговорить со смертью»
«Тима ищет свет»: «Неплохо бы было поговорить со смертью» Тимофей Якимов — о новом альбоме «Бойня», умной поп-музыке и о том, как победить конфликты
«Тима ищет свет»: «Неплохо бы было поговорить со смертью»

«Тима ищет свет»: «Неплохо бы было поговорить со смертью»
Тимофей Якимов — о новом альбоме «Бойня», умной поп-музыке и о том, как победить конфликты