Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку
«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку «Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана
Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение
Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение
Полиция закрыла в общежитии студентов, устраивавших пикеты в защиту преподавателей
Студентов Тимирязевской академии допрашивают сотрудники уголовного розыска
Полиция закрыла в общежитии студентов, устраивавших пикеты в защиту преподавателей Студентов Тимирязевской академии допрашивают сотрудники уголовного розыска
В Москве начали принимать на переработку новогодние елки (обновлено)
Пункт утилизации работает в экоцентре «Битцевский лес»
В Москве начали принимать на переработку новогодние елки (обновлено) Пункт утилизации работает в экоцентре «Битцевский лес»
В Москве при пожаре в общежитии аграрного университета эвакуировали 350 человек
Общежитие расположено на Лиственничной аллее, дом 16, корпус 3
В Москве при пожаре в общежитии аграрного университета эвакуировали 350 человек Общежитие расположено на Лиственничной аллее, дом 16, корпус 3
В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию
Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»
В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»
На землях Тимирязевской академии предложили построить элитное жилье
Нынешний владелец здания ищет покупателя с «административным ресурсом»
На землях Тимирязевской академии предложили построить элитное жилье Нынешний владелец здания ищет покупателя с «административным ресурсом»
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны
Тимирязевской академии предложили новые земли взамен изымаемых
Представители академии заявили, что не собираются принимать предложение