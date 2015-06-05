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Дом
Конвейерный ремонт: Стоит ли работа нового сервиса «Сделано» 589 тысяч рублей
В Москве появилась услуга типового ремонта под ключ за 50 дней. Независимые эксперты комментируют качество и цены сервиса
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Дом
Конвейерный ремонт: Стоит ли работа нового сервиса «Сделано» 589 тысяч рублей
В Москве появилась услуга типового ремонта под ключ за 50 дней. Независимые эксперты комментируют качество и цены сервиса
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