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В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей

С простыми рецептами справятся даже дети

В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей
С простыми рецептами справятся даже дети

Tiramisu Тирамису

Tiramisu
Тирамису

Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи. 

Шоколадное тирамису с грушами
Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи. 

Поднимай меня наверх Тирамису — один из самых популярных десертов в мире. И, наверное, один из самых вкусных.

Поднимай меня наверх
Тирамису — один из самых популярных десертов в мире. И, наверное, один из самых вкусных.