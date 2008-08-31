В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей
С простыми рецептами справятся даже дети
В «Яндекс.Лавке» появились наборы продуктов, которые можно готовить всей семьей С простыми рецептами справятся даже дети
Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи.
Шоколадное тирамису с грушами Рецепт из последнего выпуска передачи "Едим дома!", в котором Юля готовила замечательный итальянский обед для старого друга семьи.
Поднимай меня наверх Тирамису — один из самых популярных десертов в мире. И, наверное, один из самых вкусных.