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Weekend

Сайт TJournal обновил дизайн и концепцию

Теперь издание называется просто TJ

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Weekend

Сайт TJournal обновил дизайн и концепцию Теперь издание называется просто TJ

Новости

TJournal запустит медийный агрегатор для западного рынка

Новый мобильный сервис объединит в себе подборки наиболее популярных твитов и новостей

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Новости

TJournal запустит медийный агрегатор для западного рынка Новый мобильный сервис объединит в себе подборки наиболее популярных твитов и новостей

Новости

«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет»

Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин

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Новости

«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет» Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин

Новости

Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso

Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону

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Новости

Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону

Новости

Вместо закрытия онлайн-сервис TJournal перезапустился в новой версии

Команда проекта планирует уделить больше внимания собственному контенту

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Новости

Вместо закрытия онлайн-сервис TJournal перезапустился в новой версии Команда проекта планирует уделить больше внимания собственному контенту