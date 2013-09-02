Weekend
Сайт TJournal обновил дизайн и концепцию Теперь издание называется просто TJ
Новости
TJournal запустит медийный агрегатор для западного рынка
Новый мобильный сервис объединит в себе подборки наиболее популярных твитов и новостей
Новости
TJournal запустит медийный агрегатор для западного рынка Новый мобильный сервис объединит в себе подборки наиболее популярных твитов и новостей
Новости
«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет»
Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин
Новости
«Цукерберг позвонит» и TJournal объединились в издательский дом «Комитет» Развитием их медиаплатформы руководит бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Владислав Цыплухин
Новости
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso
Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Новости
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Новости
Вместо закрытия онлайн-сервис TJournal перезапустился в новой версии
Команда проекта планирует уделить больше внимания собственному контенту
Новости