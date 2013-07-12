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TMT Investments вложила $200 000 в мобильную платформу Attendify
Её услугами уже пользуются в Google, Disney, Philips, Bloomberg и AOL
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TMT Investments вложила $200 000 в мобильную платформу Attendify Её услугами уже пользуются в Google, Disney, Philips, Bloomberg и AOL
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TMT Investments вложил 100 000 евро в сервис управления фермой VitalFields
С его помощью можно контролировать проведение полевых работ с учётом индивидуального прогноза погоды для каждого поля
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TMT Investments вложил 100 000 евро в сервис управления фермой VitalFields С его помощью можно контролировать проведение полевых работ с учётом индивидуального прогноза погоды для каждого поля
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Бывший глава РБК Герман Каплун сделал новостной агрегатор Anews
С начала этого года в разработку сервиса, который пока что работает в режиме бета-тестирования, вложили около $1,6 млн
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Бывший глава РБК Герман Каплун сделал новостной агрегатор Anews С начала этого года в разработку сервиса, который пока что работает в режиме бета-тестирования, вложили около $1,6 млн
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В украинский онлайн-конструктор мобильных приложений Attendify вложили $200 000
Его основными клиентами являются организаторы выставок, конференций и других мероприятий
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