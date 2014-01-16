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«2ГИС» удалил с карт адреса штабов Навального

Представители компании заявили, что сервис находится «вне политики»

«2ГИС» удалил с карт адреса штабов Навального
Представители компании заявили, что сервис находится «вне политики»

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

Провал дня: «Газпром» хочет потратить 54 млн рублей на несуществующий катер

Согласно данным, указанным в тендере, корпорация запуталась в том, какое именно судно она хотела бы приобрести

Провал дня: «Газпром» хочет потратить 54 млн рублей на несуществующий катер
Согласно данным, указанным в тендере, корпорация запуталась в том, какое именно судно она хотела бы приобрести

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.