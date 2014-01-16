«2ГИС» удалил с карт адреса штабов Навального
Представители компании заявили, что сервис находится «вне политики»
«2ГИС» удалил с карт адреса штабов Навального Представители компании заявили, что сервис находится «вне политики»
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Провал дня: «Газпром» хочет потратить 54 млн рублей на несуществующий катер
Согласно данным, указанным в тендере, корпорация запуталась в том, какое именно судно она хотела бы приобрести
Провал дня: «Газпром» хочет потратить 54 млн рублей на несуществующий катер Согласно данным, указанным в тендере, корпорация запуталась в том, какое именно судно она хотела бы приобрести
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.