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Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

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Новости

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

Новости

The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется

Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов

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Новости

The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов

Новости

«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени

Разработка завершена на 70 %

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Новости

«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени Разработка завершена на 70 %

Новости

Telegram создал сервис паспортов для платформы TON

В нем будут храниться данные пользователей, которыми они смогут делиться с другими сайтами и приложениями

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Новости

Telegram создал сервис паспортов для платформы TON В нем будут храниться данные пользователей, которыми они смогут делиться с другими сайтами и приложениями

Новости

СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO

Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж

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Новости

СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж

Новости

«РБК»: Telegram заблокировали из-за планов Дурова создать криптовалюту

По данным издания, в ФСБ испугались, что не смогут контролировать новую финансовую систему

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Новости

«РБК»: Telegram заблокировали из-за планов Дурова создать криптовалюту По данным издания, в ФСБ испугались, что не смогут контролировать новую финансовую систему

Новости

Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram

В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram

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Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram