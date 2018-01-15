Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется
Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов
The Bell: Павел Дуров может отложить запуск криптовалюты. Но возвращать инвестиции ему не придется Telegram обвиняют в незаконной продаже токенов
«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени
Разработка завершена на 70 %
«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени Разработка завершена на 70 %
Telegram создал сервис паспортов для платформы TON
В нем будут храниться данные пользователей, которыми они смогут делиться с другими сайтами и приложениями
Telegram создал сервис паспортов для платформы TON В нем будут храниться данные пользователей, которыми они смогут делиться с другими сайтами и приложениями
СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO
Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж
СМИ сообщили о решении Дурова не проводить публичное ICO Компания уже собрала 1,7 миллиарда долларов на предварительном этапе продаж
«РБК»: Telegram заблокировали из-за планов Дурова создать криптовалюту
По данным издания, в ФСБ испугались, что не смогут контролировать новую финансовую систему
«РБК»: Telegram заблокировали из-за планов Дурова создать криптовалюту По данным издания, в ФСБ испугались, что не смогут контролировать новую финансовую систему
Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram
В электронном письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предпродаже токенов Gram