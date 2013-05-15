Облако знаний
Business Geek: Вопросы соискателям от известных CEO, реклама года и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Вопросы соискателям от известных CEO, реклама года и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Сайт о стартапах Tech Cocktail привлёк $2,5 млн
В него вложился CEO и основатель Zappos.com Тони Шей
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