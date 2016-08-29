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Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Ситуация
Что нужно знать о новой волне сносов в МосквеThe Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
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Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Ситуация

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели