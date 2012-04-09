Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.