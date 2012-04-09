Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы
Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»
Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.