16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков Три рецепта для майского пленэра
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Три рецепта для майского пленэра

Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы

Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»

Московские рестораны обсудят возможность постоянных поставок российской рыбы
Вопрос о поставках обсудят во время круглого стола «Многообразие русской рыбы в ресторанах Москвы: реальность, проблемы и решения»

Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»

Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.

Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету

Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету
Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.