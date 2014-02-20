SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию
Онлайн-конференции тоже популярны
SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию Онлайн-конференции тоже популярны
Операторы с наибольшей скоростью интернета
Компания Ookla объявила победителя Speedtest Awards
Операторы с наибольшей скоростью интернета Компания Ookla объявила победителя Speedtest Awards
С сегодняшнего дня провайдеры должны хранить весь трафик пользователей
Ранее операторам поручили хранить аудиозаписи разговоров и СМС
С сегодняшнего дня провайдеры должны хранить весь трафик пользователей Ранее операторам поручили хранить аудиозаписи разговоров и СМС
Изменился ли климат Москвы за десять лет? И стоит ли делать выводы по новостям об очередных рекордах погоды
Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам
По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики
Операторы попросили не запрещать им замедлять доступ к сайтам По их мнению, принцип сетевого нейтралитета мешает развитию цифровой экономики
Голосовые звонки в мессенджерах за год стали популярнее в 10 раз
О росте количества голосовых вызовов отчитались в Tele2, «Мегафоне» и «Билайне»
Голосовые звонки в мессенджерах за год стали популярнее в 10 раз О росте количества голосовых вызовов отчитались в Tele2, «Мегафоне» и «Билайне»
Страны с самым дешевым мобильным интернетом Россия переместилась с пятого на восьмое место
Правительство не даст операторам право замедлять интернет
Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
Правительство не даст операторам право замедлять интернет Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет
«Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика
Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет «Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика
Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой»
В документе определены сроки объема хранения трафика
Минкомсвязь внесла подзаконные акты по «закону Яровой» В документе определены сроки объема хранения трафика
На «Ростелеком» завели дело за ограничение пропуска трафика На компанию пожаловался «Мегафон»
Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов
Ранее автовладельцев предупреждали о сложностях на дорогах из-за непогоды
Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов Ранее автовладельцев предупреждали о сложностях на дорогах из-за непогоды
Власти признали работу над дешифровкой интернет-трафика
Ранее сообщалось, что ФСБ хочет расшифровывать весь трафик россиян
Власти признали работу над дешифровкой интернет-трафика Ранее сообщалось, что ФСБ хочет расшифровывать весь трафик россиян
ФСБ хочет дешифровать весь российский интернет-трафик
В ведомстве считают, что проверка всех сообщений в реальном времени позволит исполнить требования «пакета Яровой»
ФСБ хочет дешифровать весь российский интернет-трафик В ведомстве считают, что проверка всех сообщений в реальном времени позволит исполнить требования «пакета Яровой»
В центре Москвы практически парализовано движение
Затруднения движения вызваны ремонтными работами, которые проводятся в центре города
В центре Москвы практически парализовано движение Затруднения движения вызваны ремонтными работами, которые проводятся в центре города
В Москве прогнозируют усиление пробок в последние дни лета
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рост пробок относительно летнего уровня с 20 августа
В Москве прогнозируют усиление пробок в последние дни лета Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал рост пробок относительно летнего уровня с 20 августа
Москва и Петербург вошли в топ городов мира с перегруженным трафиком
Первые три места списка заняли Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро
Москва и Петербург вошли в топ городов мира с перегруженным трафиком Первые три места списка заняли Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро
Новые люди: Советы о привлечении пользователей от Buzzfeed Чтобы привлечь внимание к своему бизнес-проекту, нужно заинтересовать им аудиторию. H&F узнал, как этого добивается медиа, которое выпускает самые популярные вирусные материалы в мире.
Netflix доплатил провайдеру за повышение скорости своей работы
За последние месяцы скорость доставки контента в прайм-тайм сократилась на 27%