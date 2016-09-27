Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции
Памятнику промышленной архитектуры на Шаболовке сохранят исторический вид
Каким будет трамвайное депо имени Апакова после реконструкции Памятнику промышленной архитектуры на Шаболовке сохранят исторический вид
В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо
Проект реконструкции производственного корпуса согласовала Москомархитектура
В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо Проект реконструкции производственного корпуса согласовала Москомархитектура
Миусский трамвайный парк признали памятником культурного наследия
Депо передали в долгосрочную аренду для реставрации за счет частных инвестиций