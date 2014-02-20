Новости
Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока
В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники
Новости
Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники
Транспорт
Трамвайные пути оградят столбиками
Вдоль трамвайных путей в Москве установят 7,7 тысячи оранжевых сигнальных столбиков для защиты от автомобилей.
Транспорт