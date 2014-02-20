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Новости

Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока

В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники

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Новости

Движение по 1-й Тверской-Ямской улице открыли раньше запланированного срока В минувшие выходные в круглосуточном режиме работали 800 человек и почти 320 единиц техники

Транспорт

Трамвайные пути оградят столбиками

Вдоль трамвайных путей в Москве установят 7,7 тысячи оранжевых сигнальных столбиков для защиты от автомобилей.

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Транспорт

Трамвайные пути оградят столбиками Вдоль трамвайных путей в Москве установят 7,7 тысячи оранжевых сигнальных столбиков для защиты от автомобилей.