Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник
Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс
Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс
Возле здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной
Всего задержана 23 человека
Возле здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной Всего задержана 23 человека
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей Мизулина взялась за укрепление института семьи
Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад
Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются
Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler Прецедент в отечественном глянце
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством
Ее связывают с сексуальным здоровьем
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством Ее связывают с сексуальным здоровьем
Мужской и женский изоляторы Москвы отказались принять трансгендера
Из-за этого его отправили в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
Мужской и женский изоляторы Москвы отказались принять трансгендера Из-за этого его отправили в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»
Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»
Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку» Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»
В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола Она будет действовать в течение года
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Потерявшая детей из-за удаления груди мать призналась в смене пола
Девушка намекнула на свой гендерный статус в программе «Герой дня» с Ксенией Собчак
Потерявшая детей из-за удаления груди мать призналась в смене пола Девушка намекнула на свой гендерный статус в программе «Герой дня» с Ксенией Собчак
В Москве пройдет лекция о грамотном освещении вопросов трансгендерности
Она должна помочь лучше понять проблемы Т*-людей
В Москве пройдет лекция о грамотном освещении вопросов трансгендерности Она должна помочь лучше понять проблемы Т*-людей
Московский комьюнити-центр открыл ЛГБТ-убежище
Проект предоставляет помощь жертвам дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности
Московский комьюнити-центр открыл ЛГБТ-убежище Проект предоставляет помощь жертвам дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дело удалившей грудь матери из Екатеринбурга вышло на международный уровень
Историей Юлии Савиновских заинтересовались иностранные СМИ