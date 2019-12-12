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На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

Он откроется в мае в здании редакции The Village

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет
Он откроется в мае в здании редакции The Village