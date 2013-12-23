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Чем московские музеи занимаются во время карантина
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Чем московские музеи занимаются во время карантина

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ

Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»

Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов»
Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками

Что произошло с российским искусством в 2010-е
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Что произошло с российским искусством в 2010-е

Что произошло с российским искусством в 2010-е
«Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»

Самые посещаемые музеи мира

Пять российских музеев попали в топ-100

Самые посещаемые музеи мира
Пять российских музеев попали в топ-100

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

В музее никак не прокомментировали это решение

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение

«Яркий способ продвижения искусства»: Пользователи соцсетей — о похищении картины Куинджи

В Twitter шутят над ловкостью похитителя, территориальными диспутами и именем художника

«Яркий способ продвижения искусства»: Пользователи соцсетей — о похищении картины Куинджи
В Twitter шутят над ловкостью похитителя, территориальными диспутами и именем художника

Правила Новой Третьяковки: Можно ли говорить в музее о картинах с друзьями
Правила Новой Третьяковки: Можно ли говорить в музее о картинах с друзьями Разбираемся в скандале вокруг новых правил галереи, из-за которых оттуда выгоняют посетителей
Правила Новой Третьяковки: Можно ли говорить в музее о картинах с друзьями

Правила Новой Третьяковки: Можно ли говорить в музее о картинах с друзьями
Разбираемся в скандале вокруг новых правил галереи, из-за которых оттуда выгоняют посетителей

«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов

Вести их будут неслышащие сотрудники музеев

«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов
Вести их будут неслышащие сотрудники музеев

Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки? Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?

Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки?
Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея

The Art Newspaper Russia назвала выставку и музей года

В номинации «Личный вклад» премию получил основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев

The Art Newspaper Russia назвала выставку и музей года
В номинации «Личный вклад» премию получил основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев

«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной

«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной
Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»

На российском YouTube началась «Неделя знаний»

На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

«Яндекс» запустил платформу для создания сайтов и приложений музеев

Проект останется в свободном доступе до весны

«Яндекс» запустил платформу для создания сайтов и приложений музеев
Проект останется в свободном доступе до весны

Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом

О ее существовании знают 98 % населения страны

Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом
О ее существовании знают 98 % населения страны

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи

Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций

Третьяковская галерея перезапустила сайт

Редизайном занималась команда ONY Agency

Третьяковская галерея перезапустила сайт
Редизайном занималась команда ONY Agency

12 выставок зимы в Москве
12 выставок зимы в Москве Шедевры из Ватикана, украинское телевидение и юные пионеры
12 выставок зимы в Москве

12 выставок зимы в Москве
Шедевры из Ватикана, украинское телевидение и юные пионеры

The Village ищет Красную площадь
The Village ищет Красную площадь С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay
The Village ищет Красную площадь

The Village ищет Красную площадь
С помощью советов прохожих сотрудники редакции пытаются найти московские достопримечательности — МГУ, Красную площадь, Третьяковскую галерею, парк Горького и Artplay

Какой будет Москва в 2018 году
Какой будет Москва в 2018 году Авангардный музей на Ходынском поле, парк в Зарядье и качели на Триумфальной площади — The Village выбрал 7 важных проектов музеев и общественных пространств, которые появятся в скором будущем
Какой будет Москва в 2018 году

Какой будет Москва в 2018 году
Авангардный музей на Ходынском поле, парк в Зарядье и качели на Триумфальной площади — The Village выбрал 7 важных проектов музеев и общественных пространств, которые появятся в скором будущем

Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»

Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

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