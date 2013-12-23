Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Марат Гельман: «Я больше не хочу скандалов» Вернувшийся в Россию галерист — о коронавирусе, политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Самые посещаемые музеи мира Пять российских музеев попали в топ-100
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина В музее никак не прокомментировали это решение
«Яркий способ продвижения искусства»: Пользователи соцсетей — о похищении картины Куинджи
В Twitter шутят над ловкостью похитителя, территориальными диспутами и именем художника
«Яркий способ продвижения искусства»: Пользователи соцсетей — о похищении картины Куинджи В Twitter шутят над ловкостью похитителя, территориальными диспутами и именем художника
Правила Новой Третьяковки: Можно ли говорить в музее о картинах с друзьями Разбираемся в скандале вокруг новых правил галереи, из-за которых оттуда выгоняют посетителей
«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов
Вести их будут неслышащие сотрудники музеев
«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов Вести их будут неслышащие сотрудники музеев
Как современному художнику попасть в коллекцию Третьяковки? Отвечают кураторы, художник и сотрудница музея
The Art Newspaper Russia назвала выставку и музей года
В номинации «Личный вклад» премию получил основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев
The Art Newspaper Russia назвала выставку и музей года В номинации «Личный вклад» премию получил основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»
На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
На российском YouTube началась «Неделя знаний» На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
«Яндекс» запустил платформу для создания сайтов и приложений музеев
Проект останется в свободном доступе до весны
«Яндекс» запустил платформу для создания сайтов и приложений музеев
Проект останется в свободном доступе до весны
Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом
О ее существовании знают 98 % населения страны
Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом О ее существовании знают 98 % населения страны
В российских городах представят картины из собраний Третьяковской галереи
Около 50 картин из коллекции музея станут частью реальных и мультимедийных экспозиций