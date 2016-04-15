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The Village исследует ночную жизнь на окраинах Москвы
Эксперимент

The Village исследует ночную жизнь на окраинах МосквыЭльбрус Джанмирзоев и Лигалайз на танцполе, коктейль «Голубая лагуна» и караоке в Гольянове, Митине и Новокосине

Эксперимент

The Village исследует ночную жизнь на окраинах Москвы Эльбрус Джанмирзоев и Лигалайз на танцполе, коктейль «Голубая лагуна» и караоке в Гольянове, Митине и Новокосине