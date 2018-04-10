Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции
Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом
Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом
В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной
Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»
В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»
В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза
В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты
В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты
В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино
Участников обучат монтажу и работе со звуком
В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино Участников обучат монтажу и работе со звуком
В Центре Гиляровского пройдет образовательная программа о миграции
Программа приурочена к выставке «Дорогие москвичи и гости столицы»
В Центре Гиляровского пройдет образовательная программа о миграции Программа приурочена к выставке «Дорогие москвичи и гости столицы»
В Центре Гиляровского открылась выставка о жизни мигрантов в Москве
Москвоведы организуют экскурсии по местам этнических общин
В Центре Гиляровского открылась выставка о жизни мигрантов в Москве Москвоведы организуют экскурсии по местам этнических общин
«Неосторожно окрашено»: В Центре Гиляровского открылась выставка об Ивановской горке
В ее основе — фотопроект Даши Каретниковой, героями работ которой стали проживающие на горке люди
«Неосторожно окрашено»: В Центре Гиляровского открылась выставка об Ивановской горке В ее основе — фотопроект Даши Каретниковой, героями работ которой стали проживающие на горке люди
На выставке Moscow’s Cool расскажут о пользе школьных знаний для жизни в Москве
Московских школьников ждут интерактивные уроки и исследование города
На выставке Moscow’s Cool расскажут о пользе школьных знаний для жизни в Москве Московских школьников ждут интерактивные уроки и исследование города
В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории
Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман
В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман
Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе
На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров
Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров
В Центре Гиляровского пройдут мастер-классы для тревел-блогеров
Антрополог, фотограф и журналистка научат интересно рассказывать о путешествиях