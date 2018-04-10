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Новости

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

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Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

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В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной

Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»

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В Центре Гиляровского откроется выставка, посвященная Неглинной Также экспозиция развернется в торговом центре «Неглинная галерея»

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В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза

В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты

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В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты

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В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино

Участников обучат монтажу и работе со звуком

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В Центре Гиляровского пройдет семейный интенсив по созданию кино Участников обучат монтажу и работе со звуком

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В Центре Гиляровского пройдет образовательная программа о миграции

Программа приурочена к выставке «Дорогие москвичи и гости столицы»

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В Центре Гиляровского пройдет образовательная программа о миграции Программа приурочена к выставке «Дорогие москвичи и гости столицы»

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В Центре Гиляровского открылась выставка о жизни мигрантов в Москве

Москвоведы организуют экскурсии по местам этнических общин

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В Центре Гиляровского открылась выставка о жизни мигрантов в Москве Москвоведы организуют экскурсии по местам этнических общин

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«Неосторожно окрашено»: В Центре Гиляровского открылась выставка об Ивановской горке

В ее основе — фотопроект Даши Каретниковой, героями работ которой стали проживающие на горке люди

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«Неосторожно окрашено»: В Центре Гиляровского открылась выставка об Ивановской горке В ее основе — фотопроект Даши Каретниковой, героями работ которой стали проживающие на горке люди

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На выставке Moscow’s Cool расскажут о пользе школьных знаний для жизни в Москве

Московских школьников ждут интерактивные уроки и исследование города

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На выставке Moscow’s Cool расскажут о пользе школьных знаний для жизни в Москве Московских школьников ждут интерактивные уроки и исследование города

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В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории

Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман

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В Центре Гиляровского расскажут, как говорить с детьми о сложных вопросах истории Ведущим лекции станет журналист Михаил Фишман

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Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе

На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров

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Центр Гиляровского откроет выставку о советских рабочих в Третьем рейхе На экспозиции представят фотографии, письма и фрагменты воспоминаний бывших остарбайтеров

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В Центре Гиляровского пройдут мастер-классы для тревел-блогеров

Антрополог, фотограф и журналистка научат интересно рассказывать о путешествиях

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В Центре Гиляровского пройдут мастер-классы для тревел-блогеров Антрополог, фотограф и журналистка научат интересно рассказывать о путешествиях

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В список лучших новых музеев Европы попал филиал Музея Москвы

Рейтинг составило издание The Guardian

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В список лучших новых музеев Европы попал филиал Музея Москвы Рейтинг составило издание The Guardian