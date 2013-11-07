Клуб «Центральная станция» закрылся
Собственник помещения выселил ночной гей-клуб «Центральная станция»
Клуб «Центральная станция» закрылся Собственник помещения выселил ночной гей-клуб «Центральная станция»
«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ
Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.
«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.
Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить
Руководство «Центральной станции» обвиняет собственников помещения в попытках выжить клуб с площадки.