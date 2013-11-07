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Клуб «Центральная станция» закрылся

Собственник помещения выселил ночной гей-клуб «Центральная станция»

Клуб «Центральная станция» закрылся
Собственник помещения выселил ночной гей-клуб «Центральная станция»

«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ

Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.

«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ
Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.

Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить

Руководство «Центральной станции» обвиняет собственников помещения в попытках выжить клуб с площадки.

Гей-клуб «Центральная станция» пытаются выселить
Руководство «Центральной станции» обвиняет собственников помещения в попытках выжить клуб с площадки.